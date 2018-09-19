Sena Şener’in ilk albümü yayında

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Kendine has vokal tekniği ve yazdığı şarkılarla dikkat çeken Sena Şener, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk albümünü dinleyicilerle buluşturdu. 10 şarkıdan oluşan ‘İnsan Gelir İnsan Geçer’ albümü Pasaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

‘KENDİMİ ARADIĞIM BİR SÜREÇ’

Single olarak yayımlanmış olan “Bak Bana”, ”Ona”, “Sevmemeliyiz”, “Dostum Değil Uykular”ın haricinde “Çirkin Dünya”nın da yer aldığı albümdeki tüm şarkıların söz ve bestesi; dokuz şarkının da düzenlemesi Sena Şener'e ait.

Şener, yeni albümü için şöyle dedi: “Kendimi aradığım, dünyayı sorguladığım bir keşfetme süreci.”