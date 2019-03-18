Senarist Nilgün Öneş pazar sohbetinde
Famelog Academy'deki “Oyuncu ve Yazar İlişkileri” başlıklı ücretsiz söyleşi, 24 Mart Pazar günü 12.00'de Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek. Öneş, senarist ile oyuncular arasındaki önemli konulara dair deneyimlerini paylaşacak.
Söyleşide yazarla birlikte karakter yaratmak, oyuncunun senaryodan anlamasının gerekliliği, doğaçlama diyalogların fayda veya zararları, oyuncunun proje seçerken senaryo açısından dikkat etmesi gerekenler gibi çeşitli başlıklar üzerine konuşulacak.