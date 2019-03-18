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Senarist Nilgün Öneş pazar sohbetinde
Senarist Nilgün Öneş pazar sohbetinde
“Süper Baba”, “İkinci Bahar”, “Ihlamurlar Altında”, “Hatırla Sevgili” ve “Bu Kalp Seni Unutur Mu?” gibi TV dizilerinin ve “Güz Sancısı”, “Gölge” gibi filmlerin senaryosunu kaleme alan senarist Nilgün Öneş, Famelog Academy’nin düzenlediği Pazar Sohbetleri’ne konuk oluyor.
Kültür Sanat 18 Mart 2019 - 10:33

Famelog Academy'deki “Oyuncu ve Yazar İlişkileri” başlıklı ücretsiz söyleşi, 24 Mart Pazar günü 12.00'de Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek. Öneş, senarist ile oyuncular arasındaki önemli konulara dair deneyimlerini paylaşacak.

Söyleşide yazarla birlikte karakter yaratmak, oyuncunun senaryodan anlamasının gerekliliği, doğaçlama diyalogların fayda veya zararları, oyuncunun proje seçerken senaryo açısından dikkat etmesi gerekenler gibi çeşitli başlıklar üzerine konuşulacak.

Son güncelleme: 15:43 - 18.03.2019
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