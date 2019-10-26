Senarist, yönetmen ve başrol! Orhan Kılıç ‘En Uzun Gece’ ile seyirci karşısında…

Vizyonda olan 'En Uzun Gece' filmine yönetmen, senarist ve oyuncu olarak imzasını atan Orhan Kılıç, sözcü.com.tr'ye konuştu...

Televizyon ve sinema izleyicisinin çok yakından tanıdığı oyuncu Orhan Kılıç’ın senaryosunu, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği En Uzun Gece adlı filmi sinemalarda. Filmde ‘Fırtına' lakaplı baş komiser Murat karakterine hayat veren Orhan Kılıç'a Savcı Aslı rolünü üstlenen genç oyuncu Eda Erol eşlik ediyor. Kadrosunda Cem Kılıç, Umut Özkan, Gamze Dar, Murat Aydın, Ayça Denker, Ece Müderrisoğlu, Serkan Kuşari, Mustafa Yılmaz ve Bülent Aydoslu'nun da yer aldığı film mülteci sorunlarından uyuşturucu baronlarına ve organ mafyasına kadar birçok soruna parmak basıyor. İki yılda tamamlanan filmi Orhan Kılıç’la konuştuk.

Hem senarist, hem yönetmen, hem oyuncu… Bir filme böylesine önemli üç imza atmak fikri ve gelişiminden söz eder misin?

Aslında her şey dört beş sene önce gözlerimizin önünde mülteci dramlarının cereyan etmesiyle başladı. Sanırım bu görüntülerden etkilenmeyen çok azımız vardır. Konuyla ilgili kendimce notlar alıyordum, o notlar hikaye oldu ve sonra da senaryo. Ama şüphesiz senaryoyu yazmak, yönetmek ve oynamaktan daha zor oldu. Yönetmenlik zaten çok denemek istediğim kulvardı ve yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim.

Bu yükü taşırken neler yaşandı?

Senaryonun dışında beni aşırı yoran bir şey olmadı, tabiiki mütevazı bütçemiz bizi zorluyordu ama biz üç adam, Serkan Kuşari, Mustafa Yılmaz ve ben, bu yükün altından kalkacağımızı biliyorduk ve başardık. Bilindik bütün zorlukların üstesinden geldik.

Oyunculuk dışındaki bu imzaları atmaya devam edecek misin? Elinde başka senaryolar var mı?

Hikayeler yazmaya ve çekmeye elbette devam edeceğim, çok keyif aldım çünkü. Bu iş bana çok şey öğretti, ilk göz ağrım ve aynı zamanda öğretmenim oldu. Yazımından son prodüksiyon noktasına kadar çok heyacan verici bir süreçti. Yazın çekmek istediğim senaryom var, hem de iki tane ama birine karar vermek zorundayım. Önümüzdeki dönemde karar verilmiş olur diye düşünüyorum.

En Uzun Gece’nin senaryosunu nasıl yazdın? Tamamı kurgu mu, yoksa içinde gerçekler de bulunuyor mu?

En uzun Gece gerçek olaylar harmanlanarak yazıldı. Hikayeye monte edilen karakterler dışında hemen hemen her şeyi gerçek olaylardan yola çıkılarak yazıldı.

Başkomiser Fırtına Murat nasıl bir karakter ve bu role nasıl bir hazırlık yaptın, kimlerden yardım aldın?

Fırtına Murat başına buyruk, sert, söz dinlemez ama bir o kadar da duygusal bir karakter. Ona hazırlanmak için fazla bir ön çalışmaya gerek olmadı. Kariyerim boyunca bir çok kez polisi oynadım ve çok tanıdığım, hatta dostum olan emniyet mensubu var. Bu benim için işin en kolay bölümü oldu.

Herkesin çocukken bir meslek hayali vardır. Sen polis olmayı, emniyette görev almayı düşündün mü hiç?

Benim çocukluk hayalim hep aktör olmaktı ama yetenek sınavını geçemeseydim polisliğe yönelebilirdim. İkisi de olmasaydı aşçılık yapardım.

Filmin seyirciye vereceği mesajı anlatır mısın?

Seyirci bu filmde hala gözünün önünde cereyan eden mülteci dramına başka bir açıdan bakabilir. Bu filmde insan kaçakçılığı, uyuşturucu, organ mafyası tüm çıplaklığıyla ortaya konuluyor.

Filmde avantür de var aşk da var… Orhan Kılıç’ı hangisi daha çok zorladı?

Özelinde aşkın kolaylaştırıcı olması gerekir, ama kolay aşk da yok sanırım. Keşke aşk olayını biraz daha işleseymişim diye düşünmedim değil, daha renk katabilirmiş filme.

Orhan Kılıç bundan sonra televizyon ve sinemada izleyeceği yolla ilgili neler söylemek ister?

Anlatmak istediğim çok hikayelerim var, birbirinden farklı. Umarım seyircimiz anlattığım hikayelere benim kadar ilgi duyar. Sinemada yapmak istediğim sadece aksiyonla sınırlı değil. Heybemde bu topraklardan gücünü alan pek çok hikaye var ve onları seyircimle, takipçilerimle paylaşacağım için şimdiden heyacan duyuyorum. En Uzun Gece’de bana yol arkadaşlığı yapan bütün ekibime buradan tekrar çok teşekkür ediyorum.