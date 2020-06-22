Şenay Lambaoğlu’ndan yeni tekli: Müzik İyileştirir

Şenay Lambaoğlu, söz ve müziğinin yanı sıra prodüktörlüğünü de üstlendiği ”Müzik İyileştirir” projesinin düzenleme, mix ve mastering çalışmalarında Hakan Kurşun ile birlikte çalıştı.Projenin kapak fotoğrafı İsmail Acar, tasarımı ise Melek Boçoğlu imzası taşıyor. Sanatçı, dünyaca yaşadığımız COVID-19 süreci ve evde kaldığımız şu dönemlerde müziğin ne kadar önemli ve herkes için iyileştirici gücü olduğunu vurguluyor.

Yeni şarkısının klip çekimi için Bora Balar yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Şenay Lambaoğlu, karantina dönemi ve sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde evinin kapılarını bir kez daha klibi için açtı.

‘MÜZİĞE SIĞINDIM’

Şenay Lambaoğlu şarkı ile ilgili duygularını ise şu şekilde dile getiriyor: “Pandemi günlerinde müziğe sığındım ve müzikle şifa buldum. Müziğin iyileştirici gücü tüm o zor günlerde bana umut verdi”.

Şenay Lambaoğlu’nun yeni şarkısı “Müzik İyileştirir” ve klibi, Ada Müzik etiketiyle 19 Haziran tarihinde tüm dijital platformlarda yerini aldı.