Şener Şen 14 yıl aradan sonra yeniden tiyatro sahnesinde

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Usta oyuncu Şener Şen, 1978'de ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı, Türk tiyatrosunun ölümsüz klasiklerinden ‘Zengin Mutfağı' ile DasDas Sahne’de seyircilerle buluşacak. Vasıf Öngören'in yazdığı bu hiciv dolu, eğlenceli oyunda 40 yıl önce aşçı Lütfü Usta ile seyirci karşısına çıkan Şen, yine aynı karaktere hayat vererek başrolü üstlenecek. ‘Zengin Mutfağı'nda usta oyuncu Şen'e, Kutay Sandıkçı, Gizem Ergün, Onay Kaya ve Uğur Arda Başkan gibi genç isimler eşlik edecek.

DasDas prodüksiyonu 12 oyunun sahneleneceği önümüzdeki sezonun en dikkat çekici yapımı “Zengin Mutfağı”, Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağında yarattığı etkiyi anlatıyor.