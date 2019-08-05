Şener Şen’in ‘Zengin Mutfağı’ Anadolu’yu gezecek

‘Zengin Mutfağı', 19 Ağustos'ta Bursa, 22 Ağustos ve 30 Ağustos'ta İzmir, 24 Ağustos'ta Ayvalık, 25 Ağustos'ta Kuşadası, 27 Ağustos'ta Denizli, 29 Ağustos'ta Antalya,1 Eylül'de Marmaris ve 2 Eylül'de Bodrum'da sahnelenecek.

DasDas'ın ‘Zengin Mutfağı' oyunu aralık ayında prömiyerini yapmış ve sezonun en önemli kültür sanat olayları arasına adını yazdırmıştı. Başrolünde büyük usta Şener Şen'in yer aldığı oyun, geçtiğimiz günlerde Atlantis Yapım organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenmişti. 19 Ağustos'tan itibaren de Atlantis Yapım organizasyonuyla Türkiye'nin çeşitli şehirlerini de gezecek olan ‘Zengin Mutfağı', Anadolu Efes'in katkılarıyla sahneye konuyor. Oyun, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatıyor. Vasıf Öngören'in imzasını taşıyan oyunda Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi yetenekli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

Zengin Mutfağı Turne Programı:

19 Ağustos Bursa Fuar Açıkhava Tiyatrosu

22 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu

24 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro

25 Ağustos Kuşadası Avm Amfi Tiyatro

27 Ağustos Denizli Açıkhava Tiyatrosu

29 Ağustos Antalya Açıkhava Tiyatrosu

30 Ağustos İzmir Fuar Açıkhava Tiyatrosu

1 Eylül Marmaris Amfi Tiyatro

2 Eylül Bodrum Antik Tiyatro