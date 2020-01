Events Across Turkey organizasyonuyla düzenlenecek ‘Istanbul Sound Flight’ konserler serisinin ilk konseri 31 Ocak’ta Hayko Cepkin ile başlayacak.

Konser, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. An Epic Symphony & Hayko Cepkin konseri Tuluğ Tırpan yönetimindeki 60 kişilik Night Flight Symphony Orchestra'sı ve Bahçeşehir University The Sound Of Civilization Choir eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.