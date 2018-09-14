Seninle Başım Dertte müzikali İzmir’deydi

Bir Selami Şahin Müzikali 'Seninle Başım Dertte' ekibi, dün akşam 87. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, Atatür Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. Ekip, 38 yıl aradan sonra bu tiyatroda müzikal oynayan ilk ekip oldu.

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En son 1980 yılında müzikal sahnelenen Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda hasret sona erdi ve Seninle Başım Dertte ekibi İzmirlilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gösteri öncesi açıklama yapan ekip, “İzmirliler Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda uzun bir aradan sonra ilk defa sahne üstünde gerçek bir müzikal oynanmasına tanık olacak. Türkiye'de yapılmamışı yaptık ve sadece bir sanatçının bestelerinden oluşan müzikale imza attık. Mutlu ve gururluyuz” dedi.

“SİZİN SEVGİNİZLE VARIZ”

Yaklaşık iki buçuk saat süren oyun sonunda ayakta alkışlanan ekip, müzikali izlemeye gelenler arasında yer alan usta sanatçı Selami Şahin'i sahneye davet etti. Selami Şahin, duygularını “Her izlediğimde çok heyecanlanıyorum. Müzikalde yer alan çok değerli sanatçı arkadaşlarımız var. Biz sanatçılar sizin sevginizle varız. Biz sizi ayakta alkışlıyoruz” şeklinde dile getirdi.