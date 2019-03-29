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Serap Tuna’dan ilk kitap: Dilan
Serap Tuna’dan ilk kitap: Dilan
Serap Tuna, ilk kitabı Dilan ile edebiyatseverlerin karşısında...
Kültür Sanat 29 Mart 2019 - 11:44

Baskı altında geçen mutsuz çocukluğun ardından, istemediği biriyle evlenmeye zorlanan çaresiz bir genç kızın içindeki gücü fark etmesiyle birlikte yepyeni, özgür bir hayata adım atmasını anlatan Dilan, Serap Tuna'nın kendi kurduğu HTT Yayıncılık'tan çıkan ilk kitabı. Tuna, Dilan'ın mücadele dolu hayatını akıcı, yalın ve sürükleyici bir dille kaleme aldı.

SERAP TUNA KİMDİR?

Serap Tuna, eşi Halit Tuna'yı 2017'de ani bir kalp kriziyle kaybettikten sonra eşinin adını yaşatmak için HTT Halit Tuna Yayıncılık'ı kurdu. İlk kitabı Dilan'ı ve daha sonra yayınlamayı planladığı tüm eserlerini, “Görüyorsun, biliyorum. Senin için…” sloganıyla eşine ithafen yayınlamayı hedefleyen Serap Tuna, 1973 İstanbul doğumlu ve iki çocuk annesidir.

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