Serbest bırakılan Bill Cosby şimdi de sahnelere dönmeye hazırlanıyor

Bir zamanlar ‘Amerika’nın Babası’ olarak bilinen Cosby, cinsel saldırı ile ilgili suçlanırken Pensilvanya Yüksek Mahkemesi’nin 2018’de adil yargılanmaktan mahrum bırakıldığına karar vermesinin ardından geçen ay evine döndü.

Cosby için çalışan Andrew Wyatt, Los Angeles Times’a yıldızın işe geri dönmek ve eskisi gibi hikayeler anlattığı gösteriler yapmak istediğini söyledi. Wyatt, “Fiziksel ve zihinsel olarak çok coşkulu. Şimdiye kadar gördüğümüzden çok daha güçlü” dedi.

Cosby, gösterilerinde yine hayatından izlere yer verecek ve yargılanma sürecinde yaşadıklarından yola çıkarak insan haklarına değinecek.

BİR KİTAP VE BİR BELGESEL DE YOLDA

Cosby, sadece şovlarıyla dönmeyi planlamıyor; aynı zamanda kendisi hakkında Frederick Williams tarafından yazılan bir kitap da yapım aşamasında. Ayrıca, yönetmen Michelle Major’un hazırladığı beş bölümlük bir belgesel dizi de neredeyse tamamlandı.

Bir zamanlar Amerika’nın en sevilen isimlerinden biri olan ancak onlarca saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Cosby’nin serbest bırakılması büyük tepki yaratmıştı. Düzinelerce kadın onu cinsel saldırı ve tacizle suçladı, ancak iddiaları, suçların işlendiği iddia edilen eyaletlerde zaman aşımına uğradıkları için cezai kovuşturma yapılmadı.

Geçen hafta serbest bırakıldıktan sonra, kadın hakları avukatı Gloria Allred, Cosby’yi suçlayanlardan bazılarıyla (33 kişiyi temsil ediyor) bir basın toplantısı düzenledi ve savaşmaya devam edeceğini söyledi.

Cosby, cinsel suistimal konusunda masum olduğu konusunda her zaman ısrar etti.

İlginizi Çekebilir Ünlü komedyen Bill Cosby'in hapis cezası bozuldu