Serbest nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre serbest mi, serbes mi?

Serbest nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre serbest mi, serbes mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘serbest’tir. Serbest mi, serbes mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘serbest'tir.

SERBEST NE DEMEK:

1- Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin.

2- Tutuklu veya bağımlı olmayan, özgür, hür.

3- Zamanını istediği gibi kullanabilen, yapacak bir işi olmayan.

4- Bazı kurallara bağlı olmayan.

5- Sıkılmadan, şaşırmadan konuşan ve davranan.

6- Ağırbaşlı olmayan, hoppa (kadın).

7- Hareketi herhangi bir biçimde engellenmeyen.

8- Rahat, özgür, bağımsız bir biçimde.

SERBEST NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin serbest mi, serbes mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı serbest şeklinde olmalıdır.

serbes (Yanlış kullanım)

serbest (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Öğretmen dersin sonunda öğrencilerine serbest zaman verdi.”