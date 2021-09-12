Şerefiye Sarnıcı’na ‘Muse Award’ ödülü

Tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu atmosferde ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunan sarnıçta her saat başı yapılan, mekânın tarihine odaklanan mapping gösterisi global ölçekte de ödüllerle onurlandırılıyor.

Hande ZEYREK

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Standart boyut

İstanbul'un su ihtiyacını yüzyıllar boyu karşılayan su deposu görevini üstlenen sarnıçlardan biri olan Şerefiye Sarnıcı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Kültür A.Ş. ve TUCE Investment iş birliğiyle Ağustos 2021'de başlatılan 360 derece haritalama gösterisi Amerika merkezli uluslararası “Muse Award” platin ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin ilk, dünyanın ise 360 derece projection mapping sistemininin entegre edildiği en eski yapı olan Şerefiye Sarnıcı, ziyaretçilerine sıra dışı bir müzecilik anlayışı sunuyor.

Bin 600 yıllık tarihin sanat ve teknolojiyle buluştuğu atmosferde ziyaretçilerine büyüleyici bir deneyim sunan sarnıçta her saat başı yapılan, mekânın tarihine odaklanan mapping gösterisi global ölçekte de ödüllerle onurlandırılıyor.

32 KİŞİLİK EKİP 160 GÜN ÇALIŞTI

Ziyaretçilere mekanın tarihsel dönüşümünü anlatan 9 dakika 40 saniye uzunluğundaki Şerefiye Sarnıcı 360 Derece Mapping (Haritalama) Projesi, 5 ana bölüm (Giriş, İstanbul'un su yolları, Bizans Dönemi, Osmanlı Dönemi, Cumhuriyet Dönemi) şeklinde kurgulandı. Sarnıcın tarihi hikayesi ve proje lokasyonunun tamamı 3 boyutlu modellendi, tüm duvar ve sütunlar haritalandı.

3 boyutlu animasyonlar ve özel efektlerle derinlik algısı ortaya çıkarıldı. Tarihi dokuya zarar vermemek için proje içerisinde yapıya tek bir çivi çakılmadı. Proje için 32 kişilik bir ekip, 160 günün üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Ağustos 2021'de ziyaretçilerin beğenisine sunulan proje ziyaretçilere sunuluyor.

İSTANBUL'UN SU İHTİYACINI KARŞILADI

428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından inşa ettirilen Şerefiye Sarnıcı, 4. yüzyılda yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve daha sonra 6. yüzyılda yaptırılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul'un su ihtiyacını yüzyıllar boyu karşılayan su deposu görevini üstlendi.