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Seremoni nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre seremoni mi, seramoni mi?
Seremoni nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre seremoni mi, seramoni mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘seremoni’dir. Seremoni mi, seramoni mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 28 Şubat 2020 - 13:17

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘seremoni'dir.

SEREMONİ NE DEMEK:

1- Tören.

2- Genellikle resmî yerlerde, resmî işlerde uyulması gereken kural, yol ve yöntemlerin tümü.

SEREMONİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin seremoni mi, seramoni mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı seremoni şeklinde olmalıdır.

seramoni (Yanlış kullanım)
seremoni (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Açılış seremonisi için tüm hazırlıklar tamamlandı.”

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