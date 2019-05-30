Serenay Aktaş dijitale göz kırptı

Son olarak ‘Kim Daha Mutlu’ adlı sinema filmi ile sevenleriyle buluşan Serenay Aktaş, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Rol aldığı sinema filminden geri dönüşlerden bir hayli mutlu olduğunu söyleyen Aktaş, böyle bir projede yer aldığı içinde ayrıca çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Aktaş, “Şu anda yeni sezon için ciddi görüşmeler yapıyoruz. Bunların bir kısmı dijital için bir kısmı televizyon için olan projeler. Bakalım nasipse yeni sezonda güzel ve farklı bir proje ile sevenlerimle buluşacağım” açıklamasında bulundu.