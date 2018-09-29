Serenay Sarıkaya yeni bir dizi için kolları sıvadı

Serenay Sarıkaya yeni bir dizi için kolları sıvadı

Fi dizisindeki başarılı rolüyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya, yeniden internette yayınlanacak bir dizide rol almak için kolları sıvadı.

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Fi dizisinde Duru karakterini canlandıran ve internette büyük bir izlenme rakamına erişen Serenay Sarıkaya, bu sıralarda senaryo okumaları yapıyor. Genç ismin bu sefer de internette yayınlanacak bir dizide rol almak istediği öğrenildi. Sarıkaya, televizyonda yayınlanan dizilerde rol almak istemiyor, bundan böyle internet mecrasında kariyerini şekillendirmek istiyo.

Güzel ismin bir süredir ilişki yaşadığı Kerem Bürsin de bu sıralar internette yayınlanan ilk Türk vampir dizisi Yaşamayanlar’da rol alıyor.