Serenay Sarıkaya’dan 8 Mart mesajı: O kadınlar sayesinde bu kadar güçlüyüm

Serenay Sarıkaya’dan 8 Mart mesajı: O kadınlar sayesinde bu kadar güçlüyüm

Birlikte olduğu Cem Yılmaz ile ilk kez geçtiğimiz günlerde kameraların karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

‘O KADINLAR SAYESİNDE BU KADAR GÜÇLÜYÜM’

Bir fotoğraf paylaşan ve arkadaşlarını da fotoğrafta etiketleyen Sarıkaya’nın yazdığı not ise şöyle:

“Hayatım bana yol gösteren, ilham veren, bana inanan KADIN'larla bu kadar anlamlı ve güzel oldu. Ben o kadınlar sayesinde bugün benim, bu kadar güçlüyüm. Başta annem… İlk okulda Yasemin hocam, Zeynep hocam… Şimdi en yakın dostlarım, birlikte yürüdüğüm insanlar… İyi ki varsınız… Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”