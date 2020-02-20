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Serenay Sarıkaya’nın Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu
Serenay Sarıkaya’nın Bergen filminin vizyon tarihi belli oldu
Serenay Sarıkaya'nın Bergen'i canlandıracağı 'Bergen' filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmin kasım ayında gösterime girmesi bekleniyor.
Kültür Sanat 20 Şubat 2020 - 14:34

Arabesk müziğinde bir döneme damgasını vuran Bergen’in hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. Başrolünde Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı filmin çekimleri hızlandı ve yapımın kasım ayında gösterime girmesi bekleniyor.

Bergen’in zorlu hayat hikayesini konu edinen filmde ‘Acıların Kadını’ olarak bilinin şarkıcıyı Sarıkaya canlandıracak. Evliliği boyunca şiddete maruz kalan ve yaşamındaki zorlu mücadeleyi müziğine de yansıtmış olan Bergen’in öyküsünü anlatacak filmin, 27 Kasım 2020 tarihinde seyirci ile buluşacağı açıklandı. 1989 yılında öldürülen müzisyen Bergen’in hayatını birçok farklı yönüyle ele alacak filmin detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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