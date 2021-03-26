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Serezli’ye Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu.

Güncellenme: 05:56, 26/03/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Serezli’ye Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Tiyatro sanatının gelişmesine önemli katkılarda bulunmuş ustalara minnet ve saygı duymak amacıyla 2005'ten bu yana verilen “Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün bu yılki sahibi usta tiyatrocu Nevra Serezli oldu. Serezli'nin ödülü 27 Nisan'da, 22. “Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali”nin açılış töreninde takdim edilecek. Tiyatro ve sanatın tüm dallarının toplumsal gelişme için olmazsa olmaz olduğuna dikkat çeken Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Her yıl festival kapsamında verdiğimiz ödülü bu yıl kıymetli sanatçımız Nevra Serezli'ye vermek bizim için büyük memnuniyet kaynağı” dedi.

Adana Nevra Serezli tiyatro
Yayınlanma Tarihi:05:30,