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Serhan Bali’den senfoni ve opera seminerleri
Serhan Bali’den senfoni ve opera seminerleri
Açık Diyalog İstanbul’un klasik müzik ve opera severlerine yönelik atölye çalışmaları 2019-2020 sezonunda Serhan Bali ile Senfoni ve Opera Seminerleri ile devam ediyor.
Kültür Sanat 28 Ekim 2019 - 14:39

Serhan Bali, klasik müzik sanatının uçsuz bucaksız coğrafyasında kaybolmadan dolaşmak için gerekli bilgilendirmeleri keyifli ve akıcı bir dille müzikseverlere aktaracak.

Teşvikiye'de bulunan kültür sanat platformu Açık Diyalog İstanbul, 6 Kasım Çarşamba günü “Serhan Bali ile Senfoni ve Opera Seminerleri: Akıl Almaz Bir Dahi: Mozart” seminerine ev sahipliği yapacak. Klasik Müzik yazarı Serhan Bali, düzenleyeceği seminerde müzik sanatının uçsuz bucaksız coğrafyasında kaybolmadan dolaşmak için gerekli bilgilendirmeleri keyifli ve akıcı bir dille müzikseverlere aktaracak.

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