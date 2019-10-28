Serhan Bali’den senfoni ve opera seminerleri

Açık Diyalog İstanbul’un klasik müzik ve opera severlerine yönelik atölye çalışmaları 2019-2020 sezonunda Serhan Bali ile Senfoni ve Opera Seminerleri ile devam ediyor.

Serhan Bali, klasik müzik sanatının uçsuz bucaksız coğrafyasında kaybolmadan dolaşmak için gerekli bilgilendirmeleri keyifli ve akıcı bir dille müzikseverlere aktaracak.

Teşvikiye'de bulunan kültür sanat platformu Açık Diyalog İstanbul, 6 Kasım Çarşamba günü “Serhan Bali ile Senfoni ve Opera Seminerleri: Akıl Almaz Bir Dahi: Mozart” seminerine ev sahipliği yapacak. Klasik Müzik yazarı Serhan Bali, düzenleyeceği seminerde müzik sanatının uçsuz bucaksız coğrafyasında kaybolmadan dolaşmak için gerekli bilgilendirmeleri keyifli ve akıcı bir dille müzikseverlere aktaracak.