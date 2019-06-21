Serhan Kansu’dan çok ‘yüksek’ bir hikâye ‘Kartal Kız: Evren ve Yıldız’

Serhan Kansu’dan çok ‘yüksek’ bir hikâye ‘Kartal Kız: Evren ve Yıldız’

Yazar Serhan Kansu’nun yeni gençlik romanı “KARTAL KIZ: Evren ve Yıldız” Elma Yayınevi etiketiyle yayımlandı. Kitap, yaşamın büyülü döngüsünü; doğa, insan, hayvan bağından hareketle ve sevginin gücüyle yorumluyor. Hikâyenin ikinci yarısında görüş açısı değişiyor ve okuyucu aynı hikâyeyi bambaşka bir gözle izliyor.

Serhan Kansu'nun yeni kitabı “KARTAL KIZ: Evren ve Yıldız” raflardaki yerini aldı. Felsefe kökenli Kansu yeni kitabında önceki kitabı “Sırtımdaki Okyanus”ta olduğu gibi çocuksu masumiyetle olgunlaşmış, hayata dair büyük sorular soruyor.

OKUYUCU İKİ FARKLI ROLE BÜRÜNÜYOR

Kansu “KARTAL KIZ: Evren ve Yıldız'da yaşamın döngüsünü büyülü bir dünya kurarak insan, hayvan ve doğa bağıyla anlatıyor. Kitapta aynı hikâyeyi iki farklı gözden gören yazar, okuyucuyu empati ve bakış açısıyla zengin bir duygu dünyasına sokuyor. Okuyucu hikâyenin bu yönüyle yaşamın sonsuz ve gizemli göçünü hissediyor. Metnin bir diğer teması da sevginin ve güvenin mucizeler yaratabileceği.

Hikâye genç kız Yıldız ve yükseklik korkusu olan yakın arkadaşı Evren'in birbirlerine güvendikçe korkularından sıyrılmalarını konu edinirken Yıldız'ın bir kartalla olan bağı ise mistik olayların başlangıcı oluyor. Kitabın arka kapakta yer alan ilk söylemi ise şöyle: “Bir yıldırım düştü ve hayatın mucizevi göçü başladı. Kartaldan insana, insandan kartala, anneden kızına, kızından anneye… Görüş açılarının değiştiği çok ‘yüksek' bir hikâye…”

Arka Kapak Yazısı:

Bir yıldırım düştü ve hayatın mucizevi göçü başladı. Kartaldan insana, insandan kartala, anneden kızına, kızından anneye… Görüş açılarının değiştiği çok “yüksek” bir hikâye…

Annesinden ayrılmak zorunda kalan Yıldız, bir kartalla özel bir dostluk kurar. Kocaman kanatları ve pırıl pırıl tüyleriyle genç kıza güven veren bu kartalda, ona çok iyi gelen bir şey vardır.

En yakın arkadaşı Evren'in ziyaretinin ardından olaylar gelişir. Kartal vurulmuştur ve Yıldız onu bulmak zorundadır. Belki bulacak belki de kartalın kendisi olacaktır.

Hem annesini hem kartalı arayan Yıldız ve yükseklik korkusu olan Evren, kendilerini hiç beklemedikleri kadar yüksekte hatta bulutların üzerinde bulurlar. Birbirlerine ne kadar güvenir ve severlerse o kadar yükseğe uçacaklardır.

Serhan Kansu hakkında:

Serhan Kansu İstanbul'da dünyaya geldi. Şerefine Kozmos, En Güzel Adam, Sırtımdaki Okyanus, Aşkozof, Kartal Kız: Evren ve Yıldız adlı kitapların yazarı üniversitede felsefe eğitimi aldı. Çocuklar için felsefe üzerine de eğitim alan Kansu yetişkinler ve çocuklar için felsefe, sınırsız düşünme, yaratıcılık ve yazarlık seminerleri ve atölye çalışmaları düzenliyor.