Serhan Kansu’dan yeni kitap: Adını Arayan Aslan

Yazar Serhan Kansu'nun yeni kitabı Adını Arayan Aslan raflardaki yerini aldı. Öykü Akarca'nın resimlediği, Masalperest etiketiyle yayımlanan eser, felsefe eğitimli yazarın özgün üslubuyla hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor. Doğduğu günden itibaren ismi ve tüm görevleri belirlenmiş olan küçük bir aslan ilerde kral dahi olacak olsa buna itiraz ediyor, “Adımı neden ben koyamıyorum?” diye bir soru sorarak ormanın derinliklerine dalıyor. Ormanda ise kendine birbirinden farklı isimler seçiyor ancak sonunda okuyucu bir sürprizle karşılaşıyor.

Adını Arayan Aslan, 7-8-9-10 yaş grubu ve üzerindeki herkes için uygun.



FARKLI DİLLERE ÇEVRİLECEK

Adını Arayan Aslan farklı dillere çevrilerek Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede okuyucuyla buluşacak. Felsefe, yaratıcılık ve yazarlık eğitimleri veren Kansu'nun tiyatro ve gölge oyunları ile farklı kategorilerde eserleri bulunuyor.

Kansu, yeni kitabı için, “Komik, yaratıcı ve derin” yorumunu yapıyor.