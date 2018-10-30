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Serhat Kılıç’ın acı günü… Annesini kaybetti
Serhat Kılıç’ın acı günü… Annesini kaybetti
Tiyatro sanatçısı Serhat Kılıç'ın annesi Emel Kılıç vefat etti
Kültür Sanat 30 Ekim 2018 - 10:25

Oyuncu Serhat Kılıç, annesi Emel Kılıç’ı kaybetmesinin acısını yaşıyor. Instagram hesabından “Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi” notuyla annesini kaybettiğini duyuran Serhat Kılıç, “Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir” notuyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına başsağlığı yorumları yağdı.

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