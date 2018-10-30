Serhat Kılıç’ın acı günü… Annesini kaybetti

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Oyuncu Serhat Kılıç, annesi Emel Kılıç’ı kaybetmesinin acısını yaşıyor. Instagram hesabından “Emel Kılıç! Dünyanın en güzel, en cefakar, en vefakar, en şefkatli, en yetenekli, en komik, en çok özlenecek annesi” notuyla annesini kaybettiğini duyuran Serhat Kılıç, “Annemiz Emel Kılıç'ın cenazesi 30 Ekim Salı günü öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nden kaldırılarak Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir” notuyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına başsağlığı yorumları yağdı.