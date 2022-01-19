Serra Yılmaz, Milano’da Sanço Panza olacak
Ünlü oyuncu Serra Yılmaz, İtalya'nın Milano kentinde seyircinin karşısına çıkacak. Yılmaz, Cervantes'in Don Kişot eserinden uyarlanan oyunda Sanço Panza'yı canlandıracak.
Oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’nın Milano kentinde sahnelen “Don Kişot” tiyatro oyunu kadrosunun medya mensupları için düzenlenen fotoğraf çekimine katıldı.
Yılmaz, Cervantes'in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan oyunda, Don Kişot'un yol arkadaşı Sanço Panza karakterini canlandırıyor. Yılmaz, Milano’da gerçekleşen fotoğraf çekimine rol arkadaşı Alessio Boni ile katıldı.