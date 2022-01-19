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Serra Yılmaz, Milano’da Sanço Panza olacak

Ünlü oyuncu Serra Yılmaz, İtalya'nın Milano kentinde seyircinin karşısına çıkacak. Yılmaz, Cervantes'in Don Kişot eserinden uyarlanan oyunda Sanço Panza'yı canlandıracak.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:27 - 19 Ocak 2022 Güncellenme:
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Serra Yılmaz, Milano’da Sanço Panza olacak

Oyuncu Serra Yılmaz, İtalya’nın Milano kentinde sahnelen “Don Kişot” tiyatro oyunu kadrosunun medya mensupları için düzenlenen fotoğraf çekimine katıldı.

Serra Yılmaz

Yılmaz, Cervantes'in dünyaca ünlü eserinden uyarlanan oyunda, Don Kişot'un yol arkadaşı Sanço Panza karakterini canlandırıyor. Yılmaz, Milano’da gerçekleşen fotoğraf çekimine rol arkadaşı Alessio Boni ile katıldı.

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