Serseri gecelerin parlayan yıldızı CEFİ…

O, aşk mucizelerinin af ederek geleceğine inanıyor. “Aşk Olsun” adlı eğlenceli şarkısıyla geceleri ateşliyor. Yunan Dili ve Edebiyat eğitimiyle müzik kariyerini bütünleştiren Cafer Tayuk. Nam-ı diğer CEFİ ile gökyüzüne doğru Süreyya Teras’da harika bir sohbet...

RÖPORTAJ: Hakan CERRAHOĞLU

– Cefi deyince akla Greek Müzik ve eğlence geliyor. Türkçe ve Yunanca ile iki kültüre ait öğeleri bir araya getirmek kolay iş değil! Nedir bu işin sırrı?

Greek müzik ve Türkçe müzik aslında çok benziyor… Bu güzel müzik türlerini harmanlamak asla çok da kolay değil. Yaşamak gerekiyor. Ben yaklaşık 12 sene Atina'da yaşadım. Greek müziğini yerinde öğrendim. Dünyaca ünlü Yunan starlarla sahne çalışması yaparak güzel zamanlar geçirdim. Kısacası bu işin sırrı, iki tarafta da yaşamak icra etmek …

– Konu aşk olduğunda hayaller, yalnızlık, duygular ve sevdalar majör seviyeye çıkıyor. “Aşk” şarkıları kolaylaştırıyor mu?

Aşk şarkıları kolaylaştırıyor tabii. Bazen de imkansızlaştırıyor gibi gözükse de; aşk sevgiye dönüştüğünde şarkılar kalbimizin derinliklerine işliyor. Yepyeni kalabilen eski bir masal haline geliyor. İşte o zaman aşk, imkansız gözüken her şeyi mümkün kılıyor.

– Repertuvarında yok yok! Ortamın giderek ısındığı anlarda, istisnasız her masaya ilgi ve tabak kırma seansları ile gecenin alevlendiği anları sorsam?

Evet repertuvarımda yok yok. Çünkü müziğin her türlü seviyorum. Rock müzik severim, Türk müziğini severim, Greek müziği severim. Dileyin benden ne dilerseniz. Ortamın giderek ısındığı anlarda, işte orada sahne adamı olmak gerçekten çok önemli. Eğer tam anlamıyla bir sahne adamıysan mutlaka gelen dinleyicilerin nabızlarına göre hareket etmek zorundasın. Tabaklar kırıyoruz. Atina'ya gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz, Anadolu'ya gidiyoruz. Müziğin bize verdiği tüm sınırlarda geziyoruz.

– Greek müzik yaparken Thedorakis, Manos Hacıdakis, Parios, George Dalaras ve Stamatis Spanaudakis gibi ünlü isimlerin müziklerinden esinlendin mi?

Evet etkilenmez olur muyum. Giannis Parios ve Dalaras benim favorilerim arasında. Özelikle de Giannis Parios küçüklüğümden bu yana yorumcu olarak zevkle dinlediğim ve örnek aldığım muhteşem bir sanatçıdır.

– Ülkemizde çağdaş modern yaşam şapkayı çıkartıp selam vermek, günaydın demek ne durumda? İstanbul'da kültür unutuldu mu?

Maalesef ülkemizde modern yaşam bizim mahalle kültürümüzü öldürdü. Artık apartman dairelerinde, hiç kimsenin birbirini tanımadığı sohbet etmediği soğuk betonarme bloklarda

oturuyoruz. Ama ben daha çok İstanbul'da mahalle kültürünü yaşatan semtlerde oturmayı tercih ediyorum. Tarabya gibi Balat gibi ve şu anda oturduğum Çengelköy gibi.

– “Aşk Olsun” şarkısı CEFİ ile bütünleşmiş. Bu şarkıda kendini nasıl buldun?

Aşk olsun şarkısı ile gerçekten kendimle bütünleştim. Klibinde bile Balat'ın ara sokaklarında eski ve güzel günlere özlem duyduğumuz bu günlerde geçmişe atıfta bulunarak

güzel bir klip çektik.

SEDA SAYAN İLE SÜRPRİZ DÜET…

– “Seni Seviyorum” şarkısıyla Seda Sayan'la düet fikri nasıl oluştu?

Manevi annem bir gün Bodrum'da Seda Hanım'la otururken ‘Seni seviyorum' isimli şarkım çalıyor. Seda Sayan'a diyor ki; “Bu şarkı hem Türkçe, hem Yunanca ne kadar güzel olur. Benim bir oğlum var seversin, sesini dinlemek ister misin?' diye konuya giriyor. Beni sahnede canlı dinlemeye geliyorlar. Şarkıyı benden Yunanca dinleyince hemen bir proje albüm yapma fikri doğuyor ve güzel bir albüme imza atıyoruz.

– İzmir'de bir Rum mahallesinde filizlenen Ege'nin iki yakasının ortak hikayesi… Rebetiko ve Buziki'den biraz bahsetsek?

Rebetiko müziği, İzmir'den filizlenen, harika bir müzik tarzı. İçinde, aşk, hüzün, sevda acı, mültecilik her şey var. Bazen Rebetiko müzik dinlerken ağladığım olur. Buzuki, bağlama ile kucaklaştığında sirtaki, bir anlamda folklör butonu oluyor. Ve yanık bir ses eşliğinde icra edilen bu müziklerin tadına doyum olmuyor. Buzuki çalsın herkes dans etsin istiyorum. İnsanları sevinçli görünce ben çok mutlu oluyorum.

– Son soru olarak Cefi'nin Mustafa Kemal Atatürk sevgisini öğrensek?

Mustafa Kemal Atatürk, son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. O kadar muazzam bir liderdir ki, ileri görüşü ile yaşadığı çağdan, 100 yıl ilerisini gören ve buna göre bizlere vasiyetler bırakan muhteşem bir liderdir. İyi ki 100 yılda bir gelen o muhteşem komutan biz Türklere gelmiş. Onu çok seviyorum. Atatürk sonsuza dek süren aşk demektir.