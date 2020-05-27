Sertab Erener birinci olduğu Eurovision gecesini anlattı

Sertab Erener, 17 yıl önce birinciliğe ulaştığı Eurovision yarışmasının gecesinde neler yaşandığını anlatırken, "Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum!" dedi.

Yeni bir albüm çıkarmaya hazırlanan Sertab Erener, Instagram’da gerçekleşen bir canlı yayına konuk oldu ve “Everyway That I Can” şarkısıyla 17 yıl önce Eurovision'da birinciliğe ulaştığı geceyi anlattı.

O gece çok heyecanlı olduğunu belirten Erener, “İlk provada heyecandan elimiz ayağımız titredi. Kendimi hep ‘Bu bir konser' diye rahatlatmaya çalıştım. Hep tam tersi olur ya; bizi favori göstermeye başladıkları zaman da ‘Acaba birinci olmayacak mıyız?' dedim. Bir ara umudumu kaybettim. Sıralamada aşağılara inmiştik çünkü. En son Belçika'nın verdiği puanla birinci olduk, sonrasını hatırlamıyorum” dedi.

‘YANIMA ELBİSE ALMAMIŞIM’

Birinci olduktan sonra kulisi temizlemeye başladığını belirten Erener, o anları esprili bir şekilde anlattı: “Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim.”

YENİ OYLAMADA DA BİRİNCİ

Eurovison, 2003 yılındaki yarışmanın şarkılarını sosyal medya üzerinden yeniden oylamaya sundu. O yarışmada Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 17 yıl sonra bir kez daha birinci seçildi. Erener, yeniden yapılan oylamadan birinci çıktığı için yeniden gurur duyduğunu ifade etti.