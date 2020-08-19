Sertab Erener: ‘O kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım!’

Sertab Erener, ilkokulda kendisini koro şefi yaptıklarını ve çok heyecanlandığını söyleyerek, "Beni koro şefi yaptılar. En öne koydular. O kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım" dedi.

Usta sanatçı Sertab Erener, YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı. Erener, en çok zorlandığı geceyi şöyle açıkladı: “En zorlandığım ve duygusal an, sahneye çıkmadan yarım saat önce sevgili babamı kaybettiğim ve daha sonra sahneye çıkıp konser vermek zorunda olduğum geceydi. Acısıyla tatlısıyla hep sahnede olmak, müziğin devam etmesi önemli bir şey ama insanın içi kan ağlarken şarkı söylemesi çok zormuş. En zorlandığım ve duygusal olarak yoğun hissettirdiği anı babamı kaybettiğim akşamki konser oldu.”

5 yaşında şarkıcı olmaya karar verdiğini anlatan Erener, şunları söyledi:

“BİR AY SUSTUM”

“Korkularımı minimize etmeye çalışıyorum. En büyük korkum bir gün sahnede sesimin çıkmaması herhalde ki onu da sahnede yaşadım. Bu geçen kış müzikalin tam ortasında sesim tamamen gitti. O kadar yorgun ve hastaydım ki, farenjittim… Sesim komple gitti. Önümde ‘Aşk’ diye bir şarkı vardı. O tonlar falan nasıl çıkacak derken şarkı geldi ve o ses çıkmadı. Konseri iptal ettik. Bir ay sustum. Herkesle yazarak iletişim kurdum.

İlk albümüm 1990'ların başında çıktı. Prodüktörüm Sezen Aksu'ydu. Sezen dedi ki ‘Albümlerin ve şarkıların tuttuğunu sokağa çıkıp bir yerde oturup arabaları seyrederken anlayabilirsin. Arabalar bangır bangır çalıyorsa albüm tutmuştur, yakında da meşhur oluyorsundur. Sertab kalk Bebek'e gidiyoruz.’

Ardından ‘Ne yapacağız Bebek'te?’ diye sordum cevabı ‘Kahvede oturacağız’ dedi. Oturduk 5 arabanın 4'ü ‘Sakil Ol’ albümünü çalıyordu. Bana dönüp ‘Albüm meşhur oldu’ dedi. Birkaç ay sonra insanlar sokakta bana ‘Aaaa’ deyince o zaman anladım.

“KAÇ GÜN AĞLADIĞIMI ANLATAMAM”

İlkokulda birinci yılın sonunda merasim yapılır ya… Beni koro şefi yaptılar. En öne koydular. O kadar heyecanlandım ki altıma kaçırdım. Şarkıyı söylüyorum ve tutamadığım şekilde işiyorum. Hem söylüyorum hem işiyorum. Allah'tan bu bir sahne travmasına dönmedi. Eve gidip kaç gün ağladığımı size anlatamam.”