Sertab Erener yeni sezonda müzikaliyle Zorlu PSM’de

Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen 'Sertab'ın Müzikali', bu sezon Zorlu PSM'de izleyici ile buluşacak.

Sezonun ilk gösterisi önceki akşam yenilenmiş haliyle sahnelendi. Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener’in tecrübesi ve sesiyle, Beyhan Murphy'nin yenilenen koreografisiyle birleşti. Erener'in; en son teklisi ‘Belki de Dönerim’ ile başladığı müzikalde ilk yarıyı Eurovision şampiyonu ‘Everyway That I Can’ ile tamamlandı. Erener, 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını, 8 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla seslendirdi.

TONY ÖDÜLLÜ İSİMDEN ÖZEL SAHNE IŞIĞI

Erener, konser boyunca Beyhan Murphy'nin koreografileri ile dans etti. Her şarkının ruhuna uygun kostüm ve objelerin eşlik ettiği konserde toplam 37 şarkı söylendi. Erener’in onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50’den fazla kişinin emek verdiği ‘Sertab’ın Müzikali’nin bir de dünyaca ünlü bir ışık tasarımcısı vardı. 1967'den bugüne 200'den fazla Broadway oyununun ışık tasarımını üstlenen Tony Ödüllü Ken Billington’ın yarattığı üç boyutlu tasarım ışık ve şovu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Erener, 16 Ekim akşamı yine Zorlu PSM’de sahne alacak.