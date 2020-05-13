Sertab Erener’den albüm öncesi ilk tekli

Başarılı sanatçı Sertab Erener, yeni albümü öncesinde Bu Dünya isimli bir şarkıyı dinleyicilerle buluşturacak. Erener, şarkısının lansmanını yarın akşam Instagram hesabında yapacak.

Türkçe müziğin popüler kadın yorumcularından, besteci ve söz yazarı Sertab Erener, 2016 tarihli ‘Kırık Kalpler Albümü’nden yaklaşık 4 yıl aradan sonra yepyeni şarkılardan oluşan 13. stüdyo albümü ‘Ben Yaşarım’ı 12 Haziran tarihinde yayınlayacağını açıkladı.

Albümün çıkış şarkısı ‘Bu Dünya’ ise önümüzdeki Cuma günü dinleyicilerle buluşacak. Sözleri sanatçıya, müziği ise Emre Kula’ya ait şarkıyı yayınlamak için beklemek istemeyen Erener, içinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dilekleriyle şarkıyı hayranlarının beğenisine sunuyor.

Sertab Erener, corona virüsü salgını sebebiyle ‘Bu Dünya’nın tanıtımını ve kutlamasını 14 Mayıs saat 21.30’da instagram sayfasında yapacağı online buluşma ile yapacak.