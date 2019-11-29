Sertab Erener’den ‘Sezen Aksu’ itirafı

Başarılı sanatçı Sertab Erener, YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu. Programa Sertab Erener'in samimi itirafları ve seslendirdiği şarkılar damgasını vurdu.

Sezen Aksu’nun öğrencisi olan Erener, programda bir itirafta bulundu ve “Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını ben söylemek isterdim” dedi. Sertab Erener çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve esas amacının ünlü olmak olmadığını vurguladı. “Sertab'ın Müzikali”nin kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyleyen sevilen şarkılarından biri olan “Lal”i seslendirdi.