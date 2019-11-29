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Sertab Erener’den ‘Sezen Aksu’ itirafı
Sertab Erener’den ‘Sezen Aksu’ itirafı
Sezen Aksu'nun müzik dünyamıza kazandırdığı başarılı sanatçı Sertab Erener, ustasıyla ilgili bir itirafta bulundu.
Kültür Sanat 29 Kasım 2019 - 07:12

Başarılı sanatçı Sertab Erener, YouTube'da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programının konuğu oldu. Programa Sertab Erener'in samimi itirafları ve seslendirdiği şarkılar damgasını vurdu.

Sezen Aksu’nun öğrencisi olan Erener, programda bir itirafta bulundu ve “Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını ben söylemek isterdim” dedi. Sertab Erener çocukluğundan beri şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve esas amacının ünlü olmak olmadığını vurguladı. “Sertab'ın Müzikali”nin kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyleyen sevilen şarkılarından biri olan “Lal”i seslendirdi.

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