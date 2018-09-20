‘Sertab’ın Müzikali’ açıkhavada sürüyor

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Sertab Erener büyülü müzikalinde, ‘Yalnızlık', ‘Yanarım', ‘Aşk', ‘Aslolan', ‘Yolun Başı', ‘Rengarenk', ‘Bi Çaresi' gibi 90'lardan günümüze en sevilen şarkılarını, profesyonel dansçı ekibinin şovuyla, Harbiye Açıkhava'da seslendirdi. Erener ve dansçı ekibi “Everyway That I Can” şarkısında konsere gelen binlerce kişiyi coşturdu. Performansı ve enerjisiyle büyük beğeni toplayan Erener, sevenlerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

Sanatçı, yeni single'ı “Bastırın Kızlar”ı da Harbiye Açıkhava'da ilk kez sevenleriyle paylaştı. Koreografide erkeklerin ev işleri yapması büyük ses getirdi. Erener, hep bir ağızdan seslendirdiği onlarca şarkısıyla, hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.

SEYİRCİLERİN ARASINDA

Sertab Erener ve dansçı ekibi “Açık Adres” şarkısında seyircinin arasına girerek tüm kalabalıkla birlikte dans etti. Erener'in söylediği “Kız Leyla” şarkısı ise, konserin yüreklere dokunan şarkısı oldu. Uzun süre ayakta alkışlanan Erener, bu dokunaklı şarkı ile kaybolan çocukları unutmadı.

Konseri izlemeye gelen ünlü konuklar arasında Şebnem Ferah, Ziynet Sali, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Haldun Dormen ve Göksel Kortay da vardı.