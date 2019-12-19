Sertab’ın Müzikali yeni yıla merhaba diyor

Sertab Erener’in “120 Dakika, Konser, Gösteri ve Ötesi” sloganı ile 3 yıldır kapalı gişe sergilenen "Sertab'ın Müzikali", 2020'de de izleyiciler ile buluşmaya devam edecek.

Sertab’ın Müzikali, Zorlu PSM’de izleyici ile buluşmaya devam edecek. Sertab Erener, bu gösterisinde klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra yeni eserlerini de bir şov eşliğinde seslendiriyor.

Erener’in her şarkının ruhuna ve dönemine ait onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50’den fazla kişinin emek verdiği ‘Sertab’ın Müzikali’nin yeni yılda ilk kez 4 Ocak’ta sahnelenecek. Oyun daha sonra 23 Ocak akşamı yine Zorlu PSM’de olacak.