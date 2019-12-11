Seslendirme oyuncuları haklarını arıyor!

Her gün sesleriyle evimize konuk olan seslendirme oyuncuları, gelişmiş ülkelerdeki gibi çağdaş standartlara kavuşabilmek için harekete geçti.

Dublaj sanatçıları, Oyuncular Sendikası önderliğinde çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi için çalışma başlattı. Seslendirme oyuncuları, Oyuncular Sendikası’nın kendileri adına ilgili kuruluşlarla görüşmesini ve bir çözüm bulunmasını istiyor.

Oyuncular Sendikası tarafından yayınlanan çağrı metninde “Seslendirme oyuncularının sektörde seslendirdiği eserlerle ilgili dijital yayın platformlarındaki hak devirlerinin yeniden ücretlendirilmesi noktasında bir süredir hak sahibi seslendirme oyuncuları ile seslendirme stüdyoları arasında bir uyuşmazlık ve buna bağlı olarak çözümsüzlük mevcuttur.”

“Stüdyoları, aracı şirketleri ve doğrudan yayıncı kuruluşları bu uyuşmazlığın çözülmesi ve uyuşmazlık yaşanan bu işyerlerindeki iş barışının bir an önce tesis edilmesi için bizim adımıza Oyuncular Sendikası ile görüşme yapmaya çağırıyoruz.” denildi.