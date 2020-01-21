Seslendirme sanatçılarına müjde

1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren TV, İnternet, Sinema, v.b. tüm mecralar için taban ücretleri ve uygulama kurallarını belirleyen protokol ile birlikte seslendirme oyuncuları, seslendirdikleri eserlerin ticari kullanımına yönelik olarak ‘hak devri bedelleri' alacak. Ocak-Mayıs arası olarak belirlenen geçiş döneminde oranı yüzde 30 olan bu hak devri ödemeleri, 1 Mayıs 2020 itibariyle, sanatçının devrettiği hakların niteliğine göre, yüzde 50 ile yüzde 200 arasında değişen oranlara ulaşacak.

Ekleriyle birlikte 15 sayfaya ulaşan protokol sadece ücretlere değil anlaşmanın nasıl uygulanacağına, nasıl yenileneceğine, stüdyoların ve seslendirme oyuncularının uyması gereken kurallara ve seslendirme oyuncularının mesleki gelişimine uygun biçimde çalıştırılmalarına dair düzenlemelere de yer veriyor.

‘ÖRNEK OLSUN’

Oyuncular Sendikası, protokolle ilgili bir açıklama yayınladı. O açıklamada şöyle denildi:

“Sendika olarak sektörümüzün geleceği için umut olan bu anlaşmayı kabul eden tüm stüdyolara teşekkür ediyor, üst işveren konumunda olan tüm yayıncı, yapımcı ve platformları bu anlaşmanın kurallarına uygun biçimde, seslendirme emekçilerinin haklarını gözeterek davranmaya davet ediyor ve bu protokolün kültür-sanat alanındaki diğer branşlara da örnek olmasını diliyoruz.”