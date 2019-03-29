Sesler arası deneyim devam ediyor

Geride kalan üç yılda, farklı müzik tarzlarıyla tasarlanmış bir program eşliğinde müzikseverlerle buluşan Mix Festival’in bu seneki tarihleri açıklandı.

Geride kalan üç yılda, farklı müzik tarzlarıyla tasarlanmış bir program eşliğinde müzikseverlerle buluşan Mix Festival'in bu seneki tarihleri açıklandı. İlk üç yılında Selda Bağcan, Claptone, Aurora, Polo & Pan, Emancipator, BaBa ZuLa gibi yerli ve yabancı müzik sahnesinden pek çok önemli sanatçıyı ağırlayan Mix Festival, 15 – 16 Kasım 2019 tarihlerinde %100 Music katkılarıyla, dördüncü kez Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Festivalin merakla beklenen programına dair detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.