Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı

Sesli kitaplar günlük yaşamın vazgeçilmezi haline geldi. İşlevselliği birer ilke haline getiren herkes bir yandan ev işi, spor yaparken, toplu taşımada giderken ya da araç kullanırken bir yandan da kitap dinliyor. Sesli kitapları deneyimleyen kitapseverler, günlük hayatın getirdiği koşturmaca içinde onlarca kitabı bitirebiliyor.

Sporda, trafikte, mutfakta, salonda, kısacası evin her yerinde kitap dinleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Üzerine pandemi sebebiyle evde daha çok vakit geçirmek de eklenince sesli kitaplar artık çok sayıda kişinin hayatının önemli bir parçası haline geldi.

EN ÇOK DİNLENEN GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU

2020 yılında Türkiye'yi ekranlara kilitleyen yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitapları en çok dinlenen 5 kitaptan 3 tanesinin de yazarı olarak dikkati çekti.

En çok dinlenen eserler ise sırasıyla; Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, Dostoyevski'den Suç ve Ceza, Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Günahın Üç Rengi ve Camdaki Kız oldu.

EN ÇOK KADINLAR DİNLİYOR

Kitap dinleme alışkanlığında kadınların üstünlüğü dikkat çekiyor. Geçen yıl tüm kitap dinlemelerinde yüzde 61.7 ile kadınların üstünlüğü ortaya çıktı. Erkekler yüzde 38.3'lük oranla kadın dinleyicilerin gerisinde kaldı. Bununla birlikte en çok dinleyen yaş grubunun ise 35 ila 44 yaş aralığı olduğu öğrenildi. Kitap dinlemenin en çok tercih edildiği saatlerse 22.00 ile 00.00 arası olarak belirlendi.

Sesli kitap platfomlarından Dinlebi tarafından açıklanan raporda dikkat çeken diğer satırbaşları ise şöyle…

En çok dinlenen kategorilerde ilk sırayı yerli roman aldı, klasikler, öykü, kişisel gelişim ve Dinlebi orijinal kategorisi onları takip etti.

En çok kitap dinleyen şehirlerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli geldi.

En çok beğeni alan kitaplar arasında Sinan Canan'dan Değişen Beynim, Antoine de Saint-Exupéry'den Küçük Prens, Jean-Christophe Grangé'dan

Son Av, Stefan Zweig'dan Amok Koşucusu ve Turgut Özakman'dan Romantika yer aldı.

Özellikle pandemi döneminde artış gösteren kitap hediye etme trendinde en çok tercih edilen sesli kitaplar ise Madalyonun İçi, Küçük Prens, Anda Kalmak, Camdaki Kız ve Günahın Üç Rengi oldu.

Kullanıcıların sosyal medya hesaplarında paylaşmayı en çok tercih ettiği kitap Kürk Mantolu Madonna oldu.

Atatürk'ün Başkumandan Zaferi'nin anlatıldığı Nutuk'tan bölümler de en çok paylaşılan eserler arasında ikinci sırayı aldı.

En çok paylaşılan kitaplar; Kürk Mantolu Madonna, 10 Yıla Sığan Dünya: Kurtuluş ve Kuruluş, Küçük Prens, İstanbul Sözleşmesi, Madalyonun İçi oldu.

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