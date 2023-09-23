Sessizliğini bozdu: Russell Brand cinsel saldırı iddialarına cevap verdi

Ünlü komedyen ve aktör Russell Brand, kendisi hakkında ortaya atılan tecavüz, cinsel saldırı ve taciz suçlamaları karşısında sonunda sessizliğini bozdu.

Sozcu.com.tr

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İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand'in yedi yıllık bir süreç içerisinde dört kadına tecavüz ve taciz de dahil olmak üzere cinsel saldırılarda bulunduğu iddiaları kamuoyunu dehşete düşürmüştü.

Sunday Times Gazete, kariyerinin zirvesinde olduğu 2006-2013 yılları arasında Brand'in dört kadına cinsel saldırıda bulunduğunu yazarken 48 yaşındaki ünlü oyuncu 3 dakikalık bir video yayınlayarak iddialar hakkında açıklama yaptı.

Öncelikle takipçilerine “destekleri ve kendilerine sunulan bilgileri sorguladıkları için” teşekkür eden ünlü isim, abonelerin izlemek için minimum 1.630 TL (60 $) ücret ödediği çevrimiçi bir video platformu olan Rumble’daki programını desteklemelerini istedi. Brand’in YouTube kanalındaki reklamlar, korkunç iddialar ışığında askıya alınmıştı.

Ünlü oyuncu, videosunda İngiliz hükümetini, büyük teknoloji platformlarının çevrimiçi içeriğini sansürlemesini talep etmekle suçladı ve eski işvereni BBC’yi sansür sebebiyle sert bir şekilde eleştirdi.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Resmi olarak YouTube, X ve Instagram hesaplarında dün gece yayınlanan kısa bir videoda konuşan Brand, şunları söyledi: “Merhaba, açıkçası olağanüstü ve üzücü bir haftaydı ve desteğiniz ile size sunulan bilgileri sorguladığınız için çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar muhtemelen İngiliz hükümetinin büyük teknoloji platformlarından çevrimiçi içeriğimizi sansürlemesini istediğini ve bazı çevrimiçi platformların bu talebe uyduğunu biliyorsunuzdur.

“Bilmeyebileceğiniz şey, bunun, Birleşik Krallık mevzuatının kapsamlı gözetleme ve sansür yetkileri veren bir parçası olan ve halihazırda kabul edilmiş bir yasa olan ‘çevrimiçi güvenlik’ tasarısı bağlamında gerçekleştiğidir.

“Güvenilir haber girişimi, teknoloji platformları ve eski medya kuruluşları arasında, bunun gibi bağımsız medya kuruluşlarını hedef almak, denetlemek, boğmak ve kapatmak için yapılan bir işbirliğidir.”

Ünlü oyuncunun son videosu, bir kadının, komedyenin cinsel birliktelik gerçekleşene kadar taksi çağırmayı reddettiğini iddia etmesinden ve kendisini “savunmasız ve korkmuş” hissettiğini söylemesinden birkaç saat sonra geldi.



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