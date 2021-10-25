Set çalışanını vurarak öldüren Alec Baldwin’in yakınlarından iddia

Geçen hafta Rust isimli filmin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmenini öldüren ve yönetmen-yazarı yaralayan Alec Baldwin ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yeminli ifade veren bir kameraman ise Hutchins'in son sözlerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rust isimli filmin çekimleri sırasında kurusıkı tabandan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i vurarak öldüren ve filmin yazar kadrosunda da yer alan yönetmen Joel Souza’yı yaralayan Alec Baldwin ile ilgili yeni açıklamalar geliyor.

Yaşamını yitiren Hutchins’in eşi Matthew Hutchins ve 9 yaşındaki çocukları Andros ile Santa Fe’deki bir otelde bir araya gelen ve başsağlığı dileklerinde bulunan Baldwin’in avutulamadığı ve ünlü oyuncunun histeri krizi içerisinde olduğu belirtildi. ABD’nin ünlü dergilerinden People’a konuşan ve Baldwin’e yakın kaynaklar, “Baldwin bütün projelerini iptal ediyor. Gözden uzakta kalacak” dedi.

Baldwin ile birlikte Hutchins’in eşi ve çocuğunun Cuma günü Santa Fe’de özel bir anma törenine katıldığı da kaydedilirken, Baldwin ile Matthew Hutchins’in olaydan sonra sık sık görüştüğü ve ünlü aktörün çok destek olmaya çalıştığı aktarıldı.

KAMERAYA NİŞAN ALMIŞ

Öte yandan yaşanan olayın detayları da kamuoyu ile paylaşıldı. Yayınlanan yeminli ifadede Baldwin’in silahı kameraya doğru tuttuğu ve ateş ederek Hutchins’i göğsünden vurduğu belirtildi.

Vurulduktan sonra Hutchins’in yaralandığını ve diğer set çalışanlarının gelerek onu yere yatırdığı belirtildi. Olay yerinde bulunan kameraman Reid Russel, “Hutchins yerde yatarken bacaklarını hissetmediğini söyledi” dedi.

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