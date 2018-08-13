Set emekçilerinden, yönetmenlerden ve senaristlerden Talat Bulut tepkisi

Yasak Elma dizisinin setinde görev yapan kostüm asistanını taciz ettiği iddia edilen, mahkemenin 'takipsizlik' kararı verdiği Talat Bulut sette istenmiyor. Set çalışanları bir bildiri yayınlayarak, "Talat Bulut’un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

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Talat Bulut’un Yasak Elma setinde kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiaları mahkemeye taşınmış, mahkeme konuyla ilgili delil yetersizliğinden dolayı ‘takipsizlik’ kararı vermişti. Bu kararın ardından bir açıklama yapan Yasak Elma’nın yapımcısı Fatih Aksoy, Bulut’la yola devam edeceklerini açıklamıştı.

‘ADALETSİZ TUTUMU KABUL ETMİYORUZ’

Aksoy’un bu açıklamasından sonra aralarında set emekçileri, senaristler ve yönetmenler bir bildiri yayınladı ve bu karara tepki gösterdi.

‘Biz Takipteyiz’ başlığıyla yayınlanan bildiride şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye sinema ve dizi çalışanları olarak, bizim sektörümüzde de kadın çalışanlara yönelik taciz, mobing ve istismar olayları yaşandığını uzun yıllardır biliyoruz. Ne yazık ki bu konuda derin bir sessizliğin ve çaresizliğin egemen olduğu setlerimizde yıllar sonra cesur bir ses çıktı. Yasak Elma adlı televizyon dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut’un sette, kostüm asistanı kadın arkadaşımızı taciz ettiğini ve yine arkadaşımızın cesareti sayesinde öğrendik. Daha sonra yaşanan hukuki süreçte takipsizlik kararı verilmesinin hemen ardından yapımcı Fatih Aksoy, diziye Talat Bulut’la devam edeceğini açıkladı kamuoyuna. Tekrar ve daha güçlü bir sesle söylemek isteriz ki: Tacize maruz kalan kadının başına gelenleri anlatması oldukça zordur; dışlanmaktan, suçlanmaktan, ciddiye alınmamaktan, aşağılanmaktan korkar! Tacizciyi ödüllendiren, mağduru cezalarından bu açıkça adaletsiz tutumu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu cezasızlık kararı tacize uğrayan binlerce kadının cesaretini kıracak, sayısız trajedilere sebep olacak, benzer tavırları gösteren erkekler ise cesaret verici bir emsal oluşturacaktır.

Kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken, Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy’dan ve dizinin yayınlandığı kanal olan FOX TV yönetiminden Talat Bulut’un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz.

Çünkü her gün onlarca kadının tacize uğradığı, tecavüz edildiği ve öldürüldüğü bir ülkede bir yerden başlayıp taşı altına elimizin koymanın zamanı geldi. Zamanı şimdi!”