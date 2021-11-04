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Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin olayı hakkında sabotaj iddiası

Yapımcısı olduğu Rust filminin çekimleri sırasında kuru sıkı tabanca ile ateş ederek görüntü yönetmenini öldüren ve bir diğer görevliyi de yaralayan Alec Baldwin olayında tansiyon dinmiyor... Silahları kontrol etmesi gereken set görevlisi Hannah Gutierrez'in avukatı sabotaj iddiasını gündeme getirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 08:43 - 04 Kasım 2021 Güncellenme:
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Sette görüntü yönetmenini öldüren Alec Baldwin olayı hakkında sabotaj iddiası

ABD’de geçen ay Rust filminin çekimleri sırasında kuru sıkı tabancasından çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin’in davasında yeni açıklamalar geliyor…

Gutierrez’in avukatı dikkat çekici iddialarda bulundu.

Baldwin’in Hutchins’i vurarak öldürmesi ve filmin yönetmen-yazarı olan Joel Souza’yı vurmasının ardından soruşturma devam ediyor. 21 Ekim’de meydana gele olayda yönetmen asistanı Dave Halls’un Baldwin’e “silah soğuk” yani güvenli anlamına gelen uyarıyı yaptığını hatırlatan ABD medyasına bu sefer, silah uzmanı Hannah Gutierrez’in avukatı konuştu.

Olaydan sonra Baldwin sinir krizi geçirmişti.

Avukat Jason Bowles, deneyimli silah uzmanı Gutierrez’in sadece kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermileri aldığını söyledi. ABC televizyonunda yayınlanan Good Morning America isimli programa katılan Bowles, “Biz sette birinin gerçek mermileri kuru sıkı mermilerin yanına koyarak kasıtlı bir biçimde sabotaj gerçekleştirdiğinden endişe ediyoruz. Çünkü müvekkilim kuru sıkı mermilerin olduğu kutudan mermi almış. Ve gerçek mermiler ile kuru sıkı mermileri ayırt etmek güç” dedi.

Bowles, “Biz kimsenin isteyerek bir trajedi yaratmak istediğine inanmıyoruz fakat bazı kişilerin sette güvenlik sorunu yaratmasını istediğini düşünüyoruz. Buna inanıyoruz” ifadesini kullandı. Avukat ayrıca kimin böyle bir şey yapabileceğiyle ilgili olarak da, “Bir şey göstermek isteyen, mutsuz olan veya setteki bir şeyden söylenen biri bunu yapmış olabilir” dedi.

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