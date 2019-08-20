‘Sevgiliye Mektuplar’ Alfa Yayınlarından çıktı!

Güçlü bir kadının belki de en zayıf yanıydı bu aşk!

Sevmek ve çalışmak… Ruhların ve beyinlerin birlikteliği… Rosa Luxemburg, Leo Jogiches'le yaşadığı on beş fırtınalı yıl boyunca hep bunu düşledi, bunun için savaştı. Onlar birbirine aitti; öyle olmak istediklerinden değil, başka türlü olamadıklarından. Birlikte geçirdikleri mutlu anlar eşsiz güzellikteydi. Kavgalarındaysa acımasızdılar. Ayrıldıklarında hâlâ birbirlerini seviyorlardı. Yalnızca yenilgiyi kabul ettiler.

“VARDIM, VARIM, VAR OLACAĞIM!”

Rosa Luxemburg siyasi faaliyetleri nedeniyle üç kez hapse girdi. Hapishanede olduğu süre zarfında pek çok makale kaleme aldı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra da Rosa Luxemburg, kadın hakları için örgütlü bir savaşımın önde gelen simgeleri biri haline geldi.

“Rosa bu susuz zamanlarda taze su kaynağımız olmaya devam ediyor.” Eduardo Galeano

“Sevgiliye Mektuplar, bizi, özgün bir düşünür ve cesur eylemci olarak ilham gücünü asla kaybetmemiş bir kadının özel dünyasına götürüyor ve efsanevi figürün arkasındaki kadının da şefkatli, alaylı, esprili bir insan olduğunu ortaya çıkarıyor.” Sheila Rowbotham

“Korkusuz, kırılmaz, tutkulu ve kibar. İşçileri ve kuşları severdi. Aksayan ayağına rağmen dans ederdi. Onunla ilgili her şey büyüleyici ve gerçek. Ölümsüzlerden biri.” John Berger