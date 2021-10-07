Sevilen oyuncu yaşamını yitirdi

“Mad About You” sitcomunda Paul Reiser'in annesini canlandıran Cynthia Harris, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cynthia Harris, Broadway ve Broadway dışı yapımlardaki performanslarıyla tanınıyordu. 1993 yılında kurduğu Actors Company Tiyatrosu’nun sanat yönetmeni ve kurucu ortağıydı.

Paul Reiser ve Helen Hunt ile birlikte NBC’nin ‘lardaki popüler sitcom’unda yer aldı. Ayrıca dizinin 2019’daki özel bölümününde yer alan Harris, 1993 yılında “Mad About You”nun ikinci sezonunda Sylvia Buchman rolüyle izleyici karşısına çıkmaya başlamış ve 71 bölümde görülmüştü.

Harris ayrıca kariyerini beyaz perdeye taşıdı ve 1987’de “Üç Adam ve Bir Bebek” ve 1983’te “Reuben, Reuben” gibi filmlerde rol aldı.

Mad About You dışında da TV’de yer aldı. 1979 mini dizisi “Edward & Mrs. Simpson”da Windsor Düşesi Wallis Simpson’ı canlandırdı. Çalışmaları için BAFTA Ödülü’ne aday gösterildi.

Harris 9 Ağustos 1934’te New York’ta doğdu. 1955’te Smith College’dan tiyatro ve edebiyat bölümünden mezun oldu. Daha sonra ise ünlü oyunculuk koçu Lee Strasberg ile çalıştı. 1961’den 1972’de boşanana kadar tiyatro yapımcısı Eugene Wolsk ile evli kaldı.