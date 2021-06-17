Şevket Çoruh, Anayasa’nın 64. maddesini hatırlattı

Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü, geçen gün Kadıköy Kilise Meydanı’nda devletin Anayasa’nın 64. maddesini uygulamadığına dikkat çekerek, Nâzım Hikmet’in ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’ şiirinden bir bölüm okuyarak eylem gerçekleştirdi.

Çevrede toplananlara seslenerek, Anayasa’nın 64. maddesini açıp okumaları talebinde bulunan Üzümcü’nün ardından Şevket Çoruh da Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Çoruh, paylaştığı videoda devletin sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korumasına ilişkin olan 64. maddeyi hatırlattı.

ANAYASA’NIN 64. MADDESİ NEDİR?

“Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.”

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