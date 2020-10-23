Şevket Çoruh’tan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tepki

Baba Sahne’nin kurucusu Şevket Çoruh, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Devlet tiyatrolarımızın sahnelerini, Covid-19 salgını nedeniyle açılış yapamayan özel tiyatrolarımızın kullanımına sunuyoruz” açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Bakanlığın paylaşımında Baba Sahne’nin fotoğrafını kullanmasına dikkat çeken Çoruh, “Baba Sahne’nin görselini kullanmanız gurur verici. Tiyatromuza Maliye Bakanlığı’ndan daha az ilgi gösterseniz bile” dedi.

Şevket Çoruh, sahne tahsisiyle ilgili ise şunları söyledi:

“(En çok seyirci sayısı Cünet Gökçer sahnesi 265 kişi Ankara ) Navlunu kurtarmaz domatesi Alanya çıkışı dereye dökeriz. Olsun yine de niyet önemli.”