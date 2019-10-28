‘Sevmekten Öldü Desinler’ provaları hız kesmeden devam diyor

Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu, Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış’ın başrollerini paylaştığı ‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikli oyunu seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor. Provaları devam eden ve merakla beklenen oyunun prömiyeri ise 20 Kasım tarihinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.