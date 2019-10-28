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‘Sevmekten Öldü Desinler’ provaları hız kesmeden devam diyor
‘Sevmekten Öldü Desinler’ provaları hız kesmeden devam diyor
Yönetmen koltuğunda Ebru Kara’nın oturduğu, Hande Subaşı, Hakan Bilgin ve Bülent Alkış’ın başrollerini paylaştığı ‘Sevmekten Öldü Desinler’ müzikli oyunu seyircisi ile buluşmak için gün sayıyor. Provaları devam eden ve merakla beklenen oyunun prömiyeri ise 20 Kasım tarihinde Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Kültür Sanat 28 Ekim 2019 - 15:53

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun kaleme aldığı anti-melodram tarzındaki oyun, İstanbul’un kenar mahallerinden pavyon ışıklarına uzanan ve özlenen yeşilçam filmlerinden, arabesk şarkılara, biraz müzik, biraz hüzün, bolca kahkaha ile Gönül, Mustafa, Hamdi, Sevda, Ahmet'in şehrin gölgesinde asla kaybolmayacak hayallerini anlatıyor.

OYUN KÜNYESİ

Yazan: Murat Mahmutyazıcıoğlu
Yöneten: Ebru Kara
Dekor Tasarım: Candan Tuna Günay
Dans ve Hareket Düzeni: Yeşim Alıç
Besteler/Müzik Direktörü: Orhan Enes Kuzu
Işık Tasarım: Yakup Çartık
Kostüm Tasarım: Taleh Aliyev
Sahne Amiri: Özgür Ayaz
Oyuncular: Hande Subaşı, Hakan Bilgin, Bülent Alkış, Serdar Yeğin, Canan Atalay, Ceren Taşçı

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