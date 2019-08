Şevval Sam: ‘Çocukluktan başlayan bir otosansür var’

BirGün’den Burak Abatay’a konuşan Şevval Sam, halkın içinde yaşadığını belirterek, “Sokakta tanımadığım bir sürü insanla selamlaşıp, onlarla sanki yıllardır tanışıyormuş gibi muhabbet ediyorum bazen. Uzak bir gezegende gibi yaşamıyorum. Belki de bu yüzden evlerinin kızı kategorisindeyimdir” dedi. Bağımsız yetiştirildiklerini anlatan başarılı sanatçı, annesi Leman Sam’ın kendilerini domine etmediğini, seçimlerinde müdahalede bulunmadığını söyleyerek, “Düşmekten, kendiyle yüzleşmek ve hata yapmaktan korkmamak ve hatalarından ders çıkarmayı öğrenebilmek, gerçekten o dürüst ve samimi aşkı, arayabilmeyi gerektiriyor parmak izini keşfetmek. Eğer bulabiliyorsanız, o zaman kardeşinizden, anne ve babanızdan çok farklı olarak yaptığınız işe kendi imzanızı atabiliyorsunuz. Annemin bana öğrettiği en önemli şey bu oldu” ifadelerini kullandı.

‘İNSAN KENDİSİNİ İFADE ETME İHTİYACI DUYAN BİR VARLIK’

Türkiye’de sanatçı olmanın kolay olmadığını ifade eden Sam, “Herkesin gördüğü beyaz ışığı renklere ayırandır sanatçı” tanımını yaparak, şöyle devam etti:

Sadece sanatta olmak zorunda değil, her türlü ifade zor bu memlekette. İfade edecek özgür alan bulmakta zorlanıyoruz. Aslına bakarsan, baskı altındaki toplumlar daha yaratıcı olabiliyor. Çünkü insan, kendisini ifade etme ihtiyacı duyan bir varlıktır. İran sinemasının, biraz da bu yüzden kendine has bir dili vardır. Keşke daha özgür olabilse Türkiye, daha çocukluktan başlayan bir otosansür var. Düşün ki, TRT Çocuk'ta bir çocuk, ‘Ağaçlar kesilmesin’ derken susturuluyor. Öyle değil mi? Öte yandan biz biraz alıngan da bir toplumuz. Bir şeyi mizahi bir dille ifade etmeye kalktığında birileri ayaklanıyor. Hâlbuki biz mizaha daha yakın olması gereken bir ülkeyiz, kendine has gizli bir mizah dilimiz var. İnanılmaz şeyler paylaşıldı Gezi zamanı. Şu anda da sosyal medyada inanılmaz bir mizah patlaması var. Malzeme açısından bayağı zengin bir ülkeyiz. Mizah her zaman kurtarıcıdır, muhaliftir, zekâ ile doğru orantılıdır. Mizahi bir şey çıkınca memleketin zekâ seviyesiyle ilgili umutlanıyorum.”