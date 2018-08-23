Şevval Sam, divayı sahnede andı… “Onun adı Müzeyyen, ölecek değil ya!”

Şevval Sam, ‘Müzeyyen’ müzikalini Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bodrum Antik Tiyatroda sahneledi. Divanın 100'üncü yaşını da kutlayan Sam, "Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya! Biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak” dedi.

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Seyirci ile buluştuğu her yerde büyük beğeni toplayan Şevval Sam’ın ‘Müzeyyen' müzikali, Bodrum Antik Tiyatroyu dolduran izleyicilerden de tam not almayı başardı. Senar'ın Bursa'dan İstanbul'a gelişi, Atatürk'ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı. Sam kendisini dinlemeye gelenler arasında bulunan engelli müzikseverlerin yanlarına gidip ellerini sıkmayı ihmal etmedi.

“100’ÜNCÜ YAŞIN KUTLU OLSUN MÜZEYYEN ABLA”

Konserin sonlarına doğru Senar'ın 100’üncü yaşını kutlayan Sam, “100’üncü yaşın kutlu olsun Müzeyyen Abla. Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya! Biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak” dedi.

BODRUM SEYİRCİSİNE SÜRPRİZ

Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan ‘Müzeyyen' ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl'ı sahneye davet etti. Sahnede Senar'ın ‘Feraye' şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı. ‘Müzeyyen' müzikalinin açıkhava gösterimine Ayşegül-Ömer Dinçkök, Ertuğrul-Fatoş Hataylı, Nesrin Eğlik, Canan İmer, Ali Poyrazoğlu, Güneri Civaoğlu gibi isimler katıldı.