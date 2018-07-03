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Şevval Sam’dan açık davet
Şevval Sam’dan açık davet
Bu yıl 18.si yapılan Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali'nin kapanışı Şevval Sam'ın sahne performansıyla gerçekleşti.
Mustafa KIZGINYÜREK
Kültür Sanat 3 Temmuz 2018 - 07:55

Yaklaşık iki saat süren konserde dillere dolanan bir çok ölümsüz şarkıya hayat veren Sam, şarkı aralarındaki esprileri ile de yüzleri güldürmeyi başardı. Sahne için tercih ettiği çiçek desenli kıyafeti de oldukça göze çarpan Şevval Sam, “Denizli’de sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gece bildiğiniz tüm şarkılarda bana eşlik ederseniz beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Bu gece burada tek başıma değil sizlerle birlikte kocaman bir koro eşliğinde söylemek istiyorum şarkılarımı” diyerek büyük alkış aldı. Yaklaşık 7.000 kişinin izlediği ve İki saat süren konserin kapanışını “Ağlama Değmez Hayat” şarkısı ile yapan Sam, ”Çok yakında Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Altınoluk gibi yerlerde Müzeyyen Müzikalimiz olacak. Yolunuz düşerse muhakkak beklerim. Sizi Müzeyyen’le tanıştırmaktan, onu sizlere anlatmaktan büyük keyif duyarım” diyerek dinleyicilerini Müzeyyen Müzikali’ne davet etti.

Son güncelleme: 07:57 - 03.07.2018
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