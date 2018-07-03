Şevval Sam’dan açık davet

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Yaklaşık iki saat süren konserde dillere dolanan bir çok ölümsüz şarkıya hayat veren Sam, şarkı aralarındaki esprileri ile de yüzleri güldürmeyi başardı. Sahne için tercih ettiği çiçek desenli kıyafeti de oldukça göze çarpan Şevval Sam, “Denizli’de sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu gece bildiğiniz tüm şarkılarda bana eşlik ederseniz beni dünyanın en mutlu insanı yaparsınız. Bu gece burada tek başıma değil sizlerle birlikte kocaman bir koro eşliğinde söylemek istiyorum şarkılarımı” diyerek büyük alkış aldı. Yaklaşık 7.000 kişinin izlediği ve İki saat süren konserin kapanışını “Ağlama Değmez Hayat” şarkısı ile yapan Sam, ”Çok yakında Bodrum, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Altınoluk gibi yerlerde Müzeyyen Müzikalimiz olacak. Yolunuz düşerse muhakkak beklerim. Sizi Müzeyyen’le tanıştırmaktan, onu sizlere anlatmaktan büyük keyif duyarım” diyerek dinleyicilerini Müzeyyen Müzikali’ne davet etti.