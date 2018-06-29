Şevval Sam’dan Yasak Elma’daki taciz skandalı ve Talat Bulut’la ilgili açıklama

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Şevval Sam, aynı dizide beraber rol aldığı Talat Bulut'la ilgili kendisine yöneltilen sorulara ilk kez cevap verdi. Konunun yargıya taşınmasından dolayı çok fazla yorum yapmak istemediğini anlatan Sam, “Dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de de sinema ve televizyon tarihinde bunun hikayelerini çok duyduk. Üzücü. Kişilere ve diziye yakışmayan bir hadise oldu. Keşke dizinin adı böyle tatsız bir hadiseyle anılmasaydı. Hepimiz çok üzüldük. Bizler yargının vereceği kararı bekliyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU?

İddialara göre Talat Bulut, rol aldığı Yasak Elma dizisindeki kostüm asistanı Özge Ş.’yi taciz etmişti. Özge Ş., yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, ‘Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece ve yapım ekibinin yanına çıktım. Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var.”