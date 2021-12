Sex and the City oyuncuları Chris Noth’a yönelik taciz iddialarıyla ilgili konuştu

6 sezon yayınlanan ve 7 Emmy ve 8 Altın Küre ödülleri kazanan Sex and The City dizinin başrol oyuncusu Chris Noth, cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme gelmişti. Dizinin diğer yıldızları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, konuyla ilgili açıklama yayınladı.

Sex and the City’nin yıldızları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, aktör Chris Noth’a yönelik cinsel saldırı iddiaları hakkında toplu açıklama yaptı.

Sex and the City’nin vizyona giren spin-off’u And Just Like That’in üç yıldızı, Pazartesi günü ortak bir açıklama yayınladı.

KADINLARA DESTEK MESAJI

Ünlü isimlerin duyurusu, “Chris Noth aleyhindeki iddiaları duyduğumuz için çok üzgünüz” sözleriyle başladı. Duyuru, “Öne çıkan ve acı deneyimlerini paylaşan kadınları destekliyoruz. Bunu yapmanın çok zor bir şey olduğunu biliyoruz ve bunun için onları takdir ediyoruz.’ ifadeleriyle sürdü.

Chris Noth’un Sex and the City’de canlandırdığı Mr. Big karakteri, dizinin ilk bölümünde ölmüştü. Noth, dizinin yayınlanmasıyla birlikte birçok reklam teklifi almış, ancak taciz iddialarının ardından bu anlaşmalar iptal edilmişti.

6 sezon yayınlanan ve 7 Emmy ve 8 Altın Küre ödülleri kazanan Sex and The City dizinin başrol oyuncusu Chris Noth, iki kadın tarafından tacizle suçlanmıştı.

