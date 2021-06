Sex and the City oyuncuları yeniden bir arada

1998’den 2004’e kadar devam eden ve yayınlandığı yıllarda adeta fenomen haline gelen Sex and the City, hayranlarıyla yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

And Just Like That adlı devam serisinin hazırlıkları için bir araya gelen oyuncuların fotoğrafını ve prova notlarını paylaşan Sarah Jessica Parker sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Parker, Instagram’da fotoğrafı paylaşırken şöyle yazdı: “Yine birlikte. Tüm arkadaşlarımız ve en yeni oyuncularımız bir arada.”

Parker, Carrie rolünü yeniden canlandırırken, Nixon Miranda Hobbes olarak geri döndü ve 56 yaşındaki Davis, Charlotte York olarak yeniden ekranda yer alacak. Ancak, Samantha Jones’u oynayan Kim Cattrall, Parker ile yıllar süren bir anlaşmazlıktan sonra yeni seride rol almayacak.